Brevet : et si Apple sortait un MacBook en titane ?

Apple s'intéresse au titane pour la composition du châssis de ses appareils. Un brevet déposé en septembre 2019 et obtenu cette semaine par Apple nous montre que les ingénieurs de Cupertino se préoccupent des traitements à donner à ce métal pour une esthétique idéale. Le brevet explique en effet que le titane est plus dur que l'aluminium, et donc plus difficile à graver. Le procédé chimique traditionnellement utilisé donne au titane un aspect brillant considéré comme peu séduisant. Apple explore donc des techniques pour mieux travailler le titane et le rendre optimal pour être utilisé sur le châssis de ses produits.Les ordinateurs portables d'Apple disposent d'un châssis en aluminium depuis de nombreuses années : c'est le PowerBook G4 qui a ouvert le bal en 2003, suivi par le MacBook en 2008. Auparavant, les PowerBook G3 et les iBook étaient tout simplement en plastique. Seule exception : le PowerBook G4 Titanium , premier à avoir un boîtier métallique en 2001. L'aventure n'a pas duré longtemps, le PowerBook G4 Titanium rencontrant des problèmes esthétiques avec une peinture qui s'écaillait et une tendance à la casse.Mais depuis, les techniques de fabrication ont considérablement évolué et Apple a tenté de se réconcilier avec le titane avec une édition spéciale de l'Apple Watch Series 6. L'Apple Watch en titane, vendue 100 € plus cher que les modèles en acier, présente une finition notablement plus réussie que celle du PowerBook G4 et elle ne pose vraisemblablement pas de problème de qualité en vieillissant.Pourquoi le titane est-il intéressant ? Ce métal est considérablement plus lourd que l'aluminium, mais il est aussi bien plus résistant : il serait ainsi possible de réduire la quantité de métal nécessaire pour réaliser les châssis, qui pourraient au final être plus fins et plus légers à solidité équivalente.Il faut prendre ce brevet pour ce qu'il est : la preuve d'un intérêt, mais sans garantie qu'Apple ira plus loin. On pourrait toutefois imaginer que l'Apple Watch en titane soit un premier test grandeur nature avant de se lancer dans des produits plus populaires si le matériau et son traitement donne entière satisfaction...