Encore des rumeurs de Wi-Fi 6E pour l'iPhone 13

Encore des rumeurs pour l'adoption du Wi-Fi 6E par les modèles d'iPhone qui succéderont à l'iPhone 12 et à l'iPhone 12 Pro cette année ! Les analystes de Barclays, Blayne Curtis et Thomas O'Malley, clament aujourd'hui que le fournisseur Skyworks, initialement pressenti pour fournir les puces nécessaires à Apple, n'aura pas le monopole sur le sujet : il serait rejoint par Broadcom. On sait d'ailleurs que Broadcom est rodé en la matière : c'est déjà lui qui fournit Samsung pour le Wi-Fi 6E déjà inclus dans le Galaxy S21 Ultra.La norme Wi-Fi 6E est une évolution du Wi-Fi 6 que nous connaissons depuis quelques années. Le Wi-Fi 6E inaugure la prise en charge d'une troisième bande de fréquences (6 GHz) en plus des bandes 2,4 GHz et 5 GHz déjà existantes. Il est question de meilleurs débits sur de courtes distances (au sein d'une même pièce), mais également et surtout d'offrir une meilleure latence et meilleure fiabilité de la connexion dans les environnements congestionnés.Cette norme est encore toute récente, mais les fabricants commencent à s'y mettre et les premiers routeurs compatibles ont déjà été présentés. En France, l'autorisation d'exploitation du Wi-Fi 6E est prévue pour le printemps . L'iPhone 12S ou 13 étant attendu pour le mois de septembre , tout semble donc en place pour que le prochain iPhone soit le premier produit d'Apple à adopter cette nouvelle technologie.