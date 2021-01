iOS 14.4 corrige trois failles sensibles

Mis à la disposition du grand public hier soir, iOS 14.4 apporte quelques petites nouveautés ainsi que des corrections de bugs. Dans une fiche publiée sur son site web, Apple nous apprend également que la mise à jour comble trois importantes failles de sécurité. Une concerne le noyau du système , une application malveillante pouvant l'exploiter pour élever ses privilèges , et deux autres concernent WebKit , un attaquant externe pouvant les exploiter pour exécuter du code à l'insu de l'utilisateur. Apple précise que ces trois failles pourraient avoir été exploitées par des hackers.Apple ne dévoile pour le moment pas plus de détails sur ces failles pour éviter que ces dernières soient exploitées sur des configurations n'ayant pas été mises à jour. Voilà en tout cas l'occasion de rappeler que si certaines mises à jour logicielles peuvent sembler anodines voire inutiles en l'absence de nouvelles fonctionnalités, elles renferment souvent un certain nombre de changements destinés à améliorer la sécurité du système d'exploitation. Il est ainsi conseillé de garder ses systèmes à jour tant que possible.