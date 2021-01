Du neuf pour les AirPods (Pro ?) au printemps

La seconde génération d'AirPods Pro est prévue pour le premier semestre de cette année, affirment les taïwanais de DigiTimes dans un rapport au sujet de Winbond, un sous-traitant qui fournit à Apple des puces de mémoire. Cette rumeur fait écho aux allégations de Macotakara, qui évoquait il y a quelques semaines un lancement dès le mois d'avril . Nos confrères donnaient alors un détail très précis : le boîtier de recharge aurait des dimensions légèrement plus compactes, passant de 45,2 mm x 60,6 mm à 46 mm x 54 mm.Cela fait plusieurs mois que les rumeurs parlent d'un lancement prévu pour le printemps 2021, mais toutes ne promettent pas la même chose et il est possible que certaines extrapolent au risque de tout confondre. En novembre dernier, le très fiable analyste Ming-Chi Kuo affirmait que ce sont les AirPods 3 qui seraient dévoilés au printemps 2021... avec un changement de design les rapprochant fortement des AirPods Pro, avec une tige raccourcie et des embouts remplaçables. Une information confirmée par le non moins fiable Mark Gurman, qui n'attendait pas les AirPods Pro 2 avant la fin d'année 2021 , possiblement avec un design entièrement repensé. D'autres indiscrétions parlaient d'AirPods Pro 'Lite' , sans technologie Pure ANC pour la réduction de bruit active, pour le début d'année 2021.Et si tout le monde parlait au final de la même chose ? C'est un peu flou, mais le printemps arrivera vite pour nous donner la réponse. Apple organise traditionnellement sa première conférence de l'année en mars ou en avril, mais Apple n'a pas forcément besoin d'événement pour dévoiler de nouveaux écouteurs (même les AirPods Pro avaient été lancées par voie de communiqué de presse ). Si les AirPods vous tentent mais que votre achat n'est pas pressé, il peut être intéressant d'attendre un peu pour découvrir ce qu'Apple va nous présenter.