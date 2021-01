Tiens, des porte-clés pour les AirTags déjà en vente

De la même manière que les accessoiristes anticipent chaque année la présentation de la nouvelle gamme d'iPhone, ils se préparent actuellement à l'arrivée des AirTags. Les petits traqueurs d'Apple sont attendus pour cette année , peut-être dès le printemps, et Spigen est déjà prêt. Tellement prêt qu'il a déjà lancé un porte-clés ! L'accessoire, commercialisé sous la marque Cyrill, est en "cuir végétal" et intègre un mousqueton pour un s'accrocher rapidement n'importe où.Spigen a déjà lancé les précommandes à 19,99 dollars sur le site de Cyrill , promettant des expéditions... en octobre. Pas si prêt que ça ? Étrangement, les porte-clés sont aussi référencés en France sur la boutique Amazon de Cyrill, où on peut retrouver l'accessoire en coloris noir ou en coloris taupe à 15,99 € avec une livraison promise dès ce vendredi. Nous en avons commandé un exemplaire — c'est du journalisme total — histoire d'en avoir le coeur net... Pour l'anecdote, l'accessoire est indiqué comme compatible « AirTag (2020) », ce qui tend à valider la théorie selon laquelle Apple a repoussé le lancement de ses petits traqueurs à la dernière minute en fin d'année dernière.