Q1 2021 : Apple pulvérise ses records de ventes

En pleine crise sanitaire, Apple vient de s'offrir le plus gros trimestre de son histoire. Et de loin ! Avec 111,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires durant ce premier trimestre fiscal de 2021, qui comprend les mois d'octobre, novembre et décembre 2020, c'est une hausse de 21,4% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Les bénéfices s'envolent également, à 28,76 milliards de dollars contre 22,24 milliards de dollars l'année dernière, soit 29,3% de hausse.Tous les postes sont au vert. L'iPhone a généré un chiffre d'affaires de 65,6 milliards de dollars à lui tout seul, soit 17,2% de hausse d'une année sur l'autre. Merci l'iPhone 12 ! Le Mac a quant à lui grimpé de 21,2%, avec 8,7 milliards de dollars contre 7,2 milliards l'année dernière. Apple n'a pas donné de détails, mais les premiers Macs équipés de la puce Apple M1 font visiblement un carton. C'est l'iPad qui bénéficie de la plus belle hausse, avec +41% par rapport à l'année dernière : la tablette d'Apple a généré 8,4 milliards de dollars ce trimestre, à comparer avec les 6 milliards enregistrés il y a un an. Les services continuent de croitre avec 15,8 milliards de dollars contre 12,7 milliards l'année dernière, et les autres produits (AirPods, Apple Watch, Apple TV, Beats, etc.) ont atteint 13 milliards de dollars, contre 10 milliards l'année dernière, soit 29,6% de hausse.Ce sont donc des chiffres historiques en tout point qui ont été présenté par Apple hier soir, avec des hausses à deux chiffres dans toutes les catégories de produits. Apple a profité de l'occasion pour annoncer le versement d'un dividende de 0,205 dollar par action., a déclaré Tim Cook. Et dire que bien des Apple Stores étaient fermés durant cette période...Apple s'est refusée à toute prédiction pour le trimestre prochain mais tout laisse à penser que les ventes continueront à très bien se porter, ne subissant pas mais profitant de la crise sanitaire que nous traversons.