AirPods Max : les stocks vont continuer à être tendus

Lancés en décembre 2020 , les AirPods Max ont rapidement vu leurs délais s'envoler sur l'Apple Store et beaucoup de clients potentiels n'ont pas pu l'obtenir pour Noël. Important succès ou problème de production ? Apple n'a pas donné de détails lors de la présentation de ses résultats financiers hier soir, mais Tim Cook a prévenu à l'occasion d'une interview donnée à Reuters qu'il ne fallait pas s'attendre à une amélioration de la situation tout de suite : les stocks pourraient ne pas revenir à la normale avant le mois d'avril.Actuellement, tout dépend du coloris que vous souhaitez obtenir : il y a un mois d'attente sur les modèles gris sidéral, argent, vert et rose, et plus d'un mois et demi pour la déclinaison bleu ciel qui semble être plus populaire. Mais si vous habitez à proximité d'un Apple Store, il est possible d'opter pour un retrait immédiat en magasin lorsque les stocks sont au rendez-vous.