Les panneaux d'anti-suivi pub seront lancés avec iOS 14.5

On avait pu voir les premiers panneaux apparaitre avec la première version bêta d'iOS 14.4, mais Apple ne les a pas rendus obligatoires dans la version finale sortie cette semaine . Les panneaux d'anti-suivi publicitaire seront finalement lancés avec la prochaine version bêta d'iOS, en tout logique iOS 14.5, a annoncé Apple par communiqué de presse à l'occasion du, journée européenne de la protection des données. La version finale, qui correspondra donc au déploiement pour le grand public, est promise pour le début du printemps.Concrètement, les applications qui pratiquent le suivi publicitaire via l'IDFA () devront, à leur première ouverture, afficher un panneau tel que celui présenté sur l'exemple ci-dessus pour demander à l'utilisateur s'il consent à ce que l'application suive ses activités pour lui proposer des publicités plus personnalisées. La mise en place de cette option a suscité l'émoi dans le milieu de la publicité, Facebook estimant par exemple à 50% la chute de ses revenus suite au lancement du panneau.Le choix, réversible, sera conservé dans Réglages > Confidentialité > Suivi où désactiver l'option "Autoriser les demandes de suivi des apps" permettra de refuser ces demandes par défaut. Cette option est déjà présente sur iOS 14.4, mais les applications ne sont pour le moment pas obligées de se soumettre à la fonctionnalité.