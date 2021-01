Une troisième version RC pour macOS 11.2

Quand ça veut pas... Apple a mis à jour ses différents systèmes mardi avec iOS 14.4 tvOS 14.4 et même la version 14.4 du système interne du HomePod, mais macOS est resté sur la touche. La sortie de macOS 11.2 était bien prévue, le système étant entré en version RC ) la semaine dernière, mais Apple a visiblement détecté des problèmes et sorti une seconde version RC mardi... puis une troisième hier soir.Les versions RC, nouvelle dénomination des, sont celles qu'Apple jugent suffisamment avancées pour devenir finales si aucun bug majeur ne se manifeste dans les jours suivant leur publication auprès des développeurs. C'est donc reparti pour un tour, et on peut s'attendre à la sortie de macOS 11.2 dans le courant de la semaine prochaine. Rappelons que macOS 11.2 apportera essentiellement des correctifs, Apple promettant notamment la correction du bug de fiabilité de la connexion Bluetooth rencontré par certains utilisateurs.