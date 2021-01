Les iMac de 2020 bientôt sur le Refurb Store

Les iMac de 2020 ne devraient plus trop tarder à faire leur apparition en version reconditionnée dans les rayonnages du Refurb Store . Les premiers exemplaires viennent en effet de débarquer sur la version américaine de la boutique de produits reconditionnés d'Apple, avec des modèles 27" 5K proposés à partir de 1 529 dollars au lieu de 1 799 dollars habituellement. L'arrivée d'une nouvelle génération d'ordinateurs sur le Refurb Store américain précède souvent de peu la même arrivée en France.Apple continue de garder son pourcentage de remise habituel avec un rabais de 15% par rapport aux modèles parfaitement neufs. En France, les tarifs pourraient donc débuter à 1 099 € au lieu de 1 299 € pour les modèles 21,5" 4K, et à 1 779 € au lieu de 2 099 € pour les modèles 27" 5K. Rappelons que les produits reconditionnés d'Apple sont majoritairement issus de retours sous 14 jours , avec une remise à neuf et un nouvel emballage. La qualité est généralement irréprochable, voire totalement indiscernable d'un produit neuf. La garantie est également identique.L'achat sur le Refurb Store est souvent le meilleur moyen d'obtenir une remise conséquente sur son Mac, et l'arrivée de nouvelles générations de machines est donc très attendue. Pour l'iMac de 2020 toutefois, il sera peut-être pertinent d'attendre encore un peu : une refonte majeure est attendue cette année avec l'adoption d'un nouveau design et la bascule sur l'architecture Apple Silicon.