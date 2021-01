Le trousseau iCloud bientôt lancé dans Chrome sur Windows

Un peu plus tôt cette semaine, Apple a mis à jour son outil iCloud pour Windows qui est passé en version 12.0. La dernière version du logiciel intègre une nouvelle section : les mots de passe. Comme l'a remarqué The 8-Bit , cliquer sur l'option déclenche l'ouverture d'un panneau demandant l'installation d'une extension dédiée pour Chrome, le navigateur de Google. Le bouton télécharger redirige pour l'instant vers une page d'erreur 404 ...Tout n'est donc pas en place pour le moment, mais Apple prépare bien une extension qui permettra d'accéder au trousseau iCloud sur Chrome et donc de retrouver tous ses mots de passe sur Windows. Il n'y a aucune trace du développement d'une fonctionnalité équivalente pour Firefox, ou de l'arrivée de la même extension sur la version macOS de Chrome.