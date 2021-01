La ''vraie'' recharge sans fil annoncée chez Xiaomi

Cela fait des années que les fabricants planchent sur la "vraie" recharge sans fil, celle qui fonctionne à distance sans avoir à poser les appareils sur des stations de recharge. Plusieurs projets ont été présentés ces dernières années, mais sans la révolution annoncée faute d'efficacité suffisante. Aujourd'hui, Xiaomi a levé le voile sur sa technologie Mi Air Charge. Le fabricant chinois promet une recharge véritablement sans fil à 5 W au sein d'une pièce (), avec la prise en charge de plusieurs appareils à la fois.Xiaomi explique que le secret de sa technologie repose dans un système composé de 144 antennes émettant des ondes millimétriques directement vers le smartphone, même en mouvement. Le smartphone est lui doté de 14 antennes pour réceptionner et convertir le signal en énergie. La démonstration est réalisée avec un smartphone, mais n'importe quel objet connecté pourrait être compatible : Xiaomi évoque une montre, des enceintes, des lampes et autres accessoires de domotique qui pourraient ainsi fonctionner sans fil et sans alimentation.Xiaomi déclare fièrement quemais n'annonce pas de date de commercialisation pour les premiers appareils compatibles Mi Air Charge. Le constructeur a d'ailleurs confirmé à The Verge qu'aucun produit commercial ne verrait le jour en 2021. On évitera donc prudemment les excès d'enthousiasme tant que le projet ne s'est pas concrétisé.