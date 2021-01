Les hésitations de Hyundai à collaborer avec Apple pour sa voiture électrique

Hyundai l'a confirmé lui-même : Apple est entrée en négociation avec plusieurs fabricants de voitures dans l'optique de sous-traiter la fabrication de sa future voiture électrique. Rien ne serait signé pour le moment, mais Hyundai pourrait tenir la corde grâce à sa filiale Kia, qui dispose d'une usine aux États-Unis avec une capacité de production excédentaire. Selon Reuters , l'éventualité d'un accord avec Apple ferait cependant débat au sein de l'équipe exécutive de Hyundai., a confié un exécutif de l'entreprise à Reuters qui ajoute queHyundai est connu pour sa réticence aux partenariats, préférant l'intégration verticale la plus complète possible.

Usine de Kia en Géorgie (États-Unis)

Une autre personne proche des discussions affirme qu'Apple compterait se procurer des composants mis au point par ses soins auprès d'une myriade de fournisseurs, Hyundai ou Kia jouant ensuite le rôle d'assembleur final aux États-Unis. Les responsables de Hyundai seraient inquiets qu'une telle stratégie ne lui permette pas de valoriser son image de marque, tout du moins pas au long terme alors qu'Apple prendrait le contrôle de la conception :Des synergies restent possibles et les deux entreprises pourraient bénéficier d'une collaboration, mais l'historique d'Apple en la matière ne penche pas en sa faveur et on comprend que les discussions seront longues.