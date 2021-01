Apple testerait bien le retour de Touch ID sur l'iPhone

Apple testerait bien l'intégration de Touch ID directement sous l'écran de sa prochaine génération d'iPhone, selon Joanna Stern du Wall Street Journal . La journaliste rajoute du poids à l'indiscrétion de Mark Gurman, qui affirmait il y a deux semaines qu'Apple testait actuellement l'intégration d'un capteur d'empreintes digitales qui serait directement intégré sous l'écran OLED de ses smartphones. Joanna Stern confirme que l'intégration de cette technologie, si elle est bien retenue, se ferait en complément et non en remplacement de Face ID sur l'iPhone 12s ou l'iPhone 13 (son nom n'est pas encore connu).

Montage par MacRumors

La raison du retour de Face ID est assez évidente : la reconnaissance faciale de Face ID est très efficace mais pas dans toutes les situations, notamment lorsque l'utilisateur porte un masque. La réponse technologique à apporter pourrait toutefois être plus simple : Apple nous a déjà montré avec l'iPad Air 4 qu'elle pouvait tout à fait intégrer Touch ID directement au bouton d'allumage de l'appareil. Avant même la présentation de cet iPad, l'analyste Ming-Chi Kuo avait d'ailleurs déjà évoqué cette possibilité pour un modèle d'iPhone prévu pour 2021, mais en précisant qu'il s'agirait probablement d'un modèle d'entrée de gamme. L'intégration directement à l'écran a peut-être été jugée plus pratique et élégante sur un modèle haut de gamme, avec l'avantage de ne pas avoir à découvrir le bouton d'allumage du téléphone dans le cadre d'une utilisation avec une coque. À suivre !