Les Apple Stores des centres commerciaux ferment

Suite à l'annonce du gouvernement de fermer les centres commerciaux non alimentaires d’une surface de plus de 20 000 mètres carrés dès ce dimanche, Apple a bien dû se conformer à cette nouvelle règle et les Apple Stores situés dans des centres commerciaux ont donc fermé leur porte ce samedi soir sans perspective de réouverture pour le moment. Apple a mis à jour ses différentes fiches horaires sur son site web pour prévenir de la fermeture temporaire :Les Apple Stores n'étant pas dans des centres commerciaux restent ouverts, mais avec des horaires restreints (généralement de 9h à 17h) dans le cadre du couvre-feu. Les boutiques encore ouvertes sont Aix-en-Provence, Sainte-Catherine (Bordeaux), Lille, Champs-Élysées (Paris), Marché Saint-Germain (Paris), Opéra (Paris) et Strasbourg.