Le prolongement de la gratuité d'Apple TV+ est officiel

Apple avait déjà prolongé la période de gratuité d'Apple TV+ pour les utilisateurs bénéficiant d'une année d'essai gratuite dans le cadre de l'achat d'un produit Apple. En octobre dernier, un an après le lancement du service , Apple avait offert trois mois supplémentaires . Nous voici trois mois plus tard et le service de streaming d'Apple souffre toujours d'un problème de fidélisation faute de nouveaux contenus en nombre suffisant. Apple a donc décidé de prolonger la période de gratuité, cette fois de six mois d'un seul coup : les utilisateurs d'Apple TV+ éligibles ont reçu un e-mail les prévenant que leur abonnement sera gratuit jusqu'au mois de juillet. Il n'y a rien à faire pour profiter de cette prolongation : elle est automatique.Les sources de 9To5Mac, qui évoquait cette prolongation il y a deux semaines, étaient donc bonnes. Pour les autres utilisateurs ayant souscrit à un abonnement payant, à 4,99 € par mois, Apple a également envoyé des e-mails pour prévenir que, rendant de fait leur abonnement gratuit. La même remise est également appliquée pour les clients de l'offre groupée Apple One