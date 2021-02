Le trousseau iCloud lancé sur Chrome sur Windows

La semaine dernière, Apple avait mis à jour iCloud pour Windows , son logiciel qui permet de synchroniser un certain nombre d'éléments d'iCloud (Mail, Contacts, Calendriers, Rappels, Photos, Favoris et iCloud Drive) sur Windows de-chez-Microsoft-en-face. Cette version 12 apportait une nouveauté majeure : un onglet permettant la prise en charge du trousseau d'iCloud ! Mais la fonctionnalité n'était pas tout à fait en place : tenter de l'activer nécessitait le téléchargement d'une extension Chrome avec un lien qui aboutissait à une erreur 404. Plus maintenant : l'extension Mots de passe iCloud est désormais disponible sur le navigateur Chrome de Google.Cette nouveauté permet donc d'accéder aux différents mots de passe enregistrés depuis les appareils d'Apple, une fonctionnalité qui sera bien pratique pour les utilisateurs devant jongler entre les deux systèmes. Curieusement, cette extension destinée à la version Windows de Chrome peut tout à fait s'installer sur la version macOS du navigateur, mais celle-ci n'est alors pas fonctionnelle.