Puce Apple M1 : l'impressionnante baisse de consommation du Mac mini

La puce Apple M1 qui équipe les premiers Macs ayant adopté l'architecture Apple Silicon fait des miracles en terme de puissance brute, mais également en terme de consommation électrique. On a pu le voir à l'occasion de notre test des MacBook Air et Pro concernés : l'autonomie de ces machines s'est envolée.Apple a publié une fiche récapitulative sur la consommation d’énergie du Mac mini, avec des données qui remontent à 2005 avec le seul modèle équipé d'un processeur PowerPC G4 avant la bascule sur les processeurs d'Intel. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, Intel a permis de faire de significatifs progrès sur la consommation minimale (lorsque seul le Finder est ouvert), mais pas sur la consommation maximale qui a atteint des sommets avec la génération de 2018 qui était équipée de processeurs plus costauds... et plus gourmands. La puce Apple M1 du dernier modèle ne fait pas des miracles lorsque le Mac mini est inactif mais reste très bon élève avec une consommation minimale de 6,8 W. Le Mac mini de 2020 plafonne en revanche à 39 W seulement. En clair, un Mac mini M1 en plein calcul consomme trois fois moins que son prédécesseur (qu'il explose en terme de performances), et à peine plus qu'un Mac mini G4 inutilisé.Avec de tels progrès, l'architecture Apple Silicon pourrait permettre à Apple de revoir ses designs d'ordinateurs. Un tel recul de la consommation a en effet un impact considérable sur le dégagement de chaleur et donc sur le système de refroidissement nécessaire — ce n'est pas pour rien que le MacBook Air se passe désormais de ventilateur. Il est également possible de réduire la taille des batteries des portables sans perdre en autonomie, et les cartes mères plus petites — le Mac mini M1 est plein de vide — permettent aussi de gagner de la place.Si Apple a pour le moment préféré une transition en douceur en intégrant sa puce Apple M1 sans changer le design des Macs en étant équipés, il faut s'attendre à l'arrivée de nouveaux designs plus compacts dans un futur proche. Les rumeurs vont d'ailleurs déjà dans ce sens : Apple prévoirait un important changement de design pour les prochaines générations de MacBook Air et le MacBook Pro. Pas un mot sur le Mac mini pour le moment, mais on imagine qu'Apple s'intéressera aussi à son sort un jour ou l'autre.