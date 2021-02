Corrections de bugs : macOS 11.2 est disponible

‌macOS Big Sur‌ 11.2 improves Bluetooth reliability and fixes the following issues:

- External displays may show a black screen when connected to a Mac mini (M1, 2020) using an HDMI to DVI converter

- Edits to Apple ProRAW photos in the Photos app may not save

- iCloud Drive could turn off after disabling the ‌iCloud Drive‌ Desktop & Documents Folders option

- System Preferences may not unlock when entering your administrator password

- Globe key may not display the Emoji & Symbols pane when pressed

C'est la seconde mise à jour majeure de macOS 11 Big Sur : macOS 11.2 est disponible ce soir ! Cette nouvelle mouture n'apporte pas de nouvelle fonctionnalité mais une série de corrections de bugs, pour les Macs équipés de la puce Apple M1 mais également pour les Macs intégrant un processeur Intel. Cette mise à jour corrige notamment les problèmes de stabilité de la connexion Bluetooth , rencontrés principalement par des utilisateurs de Macs avec puce Apple M1. Ce problème pouvait causer des tressautements dans la connexion, ce qui pouvait être particulièrement désagréable lors de l'utilisation d'un casque audio, d'une souris ou d'un clavier.Selon la liste communiquée par Apple, macOS 11.2 apporte également la correction de quelques bugs très spécifiques, comme un affichage noir sur l'écran externe d'un Mac mini M1 lorsque ce dernier est connecté avec un adaptateur HDMI vers DVI, un défaut dans l'enregistrement des photos Apple ProRAW dans l'application Photos, une désactivation d'iCloud Drive à la désactivation de l'option de sauvegarde du Bureau et du dossier Documents, l'application Préférences Système qui pouvait ne pas de déverrouiller après la saisie du mot de passe administrateur ou encore le non fonctionnement sporadique de la touche dédiée aux emojis et aux symboles sur les MacBook Air et MacBook Pro équipés de la puce Apple M1.C'est dans les Préférences Système, section « Mise à jour de logiciels », que vous trouverez macOS 11.2. Comme toujours, rappelons qu'il est conseillé de réaliser une petite sauvegarde de vos données avant de mettre à jour votre Mac !