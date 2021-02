iOS 14.5 : l'Apple Watch débloque Face ID avec un masque

#iOS14.5 beta 1, iPhone unlock process with #AppleWatch wearing a facemask



Une semaine après la sortie d'iOS 14.4 et de watchOS 7.3 , de premières versions bêtas d'iOS 14.5 et de watchOS 7.4 ont été déployées auprès des développeurs hier soir. Ces deux futures mises à jour apportent une nouveauté majeure : une nouvelle option pour déverrouiller l'iPhone avec l'Apple Watch lorsque son utilisateur porte un masque rendant Face ID inopérant. L'option se trouve dans Réglages > Face ID et code, et elle est désactivée par défaut. Une fois activée, elle permet à l'Apple Watch de déverrouiller Face ID à distance.Le fonctionnement de cette option est très simple : si Face ID détecte que l'utilisateur porte un masque, l'iPhone cherche alors l'Apple Watch : si elle est à proximité, sur le poignet de l'utilisateur, déverrouillée (avec un code activé), il permet le déverrouillage de Face ID avec un scan partiel du visage. L'Apple Watch vibre et affiche alors une notification, qui propose un re-verrouillage immédiat en cas d'erreur.Cette nouveauté ne fonctionne que pour le déverrouillage de l'iPhone : il n'est pas question de s'en servir pour payer avec Apple Pay ou remplir un mot de passe. C'est tout de même une alternative intéressante pour les utilisateurs d'Apple Watch alors que le port du masque empêche le bon fonctionnement de la reconnaissance faciale de Face ID et oblige à revenir au code secret à chaque ouverture de son iPhone.Apple avait déjà expliqué ne pas vouloir réduire le niveau sécurité de Face ID pour permettre son fonctionnement avec un masque : cette solution alternative permet d'éviter la mise en place d'un mode dégradé... mais à condition d'utiliser une Apple Watch, ce qui ne conviendra évidemment pas à tous les utilisateurs. Les rumeurs d'un retour de Touch ID directement sous l'écran sur l'iPhone 12s/13 se font d'ailleurs de plus en plus pressantes, même s'il convient de rester prudent pour le moment. La sortie de la version finale d'iOS 14.5 est attendue pour le début du printemps.