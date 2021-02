L'Apple Car sur la plateforme E-GMP de Hyundai ?

Apple serait très intéressée par la plateforme E-GMP de Hyundai dans le cadre de son projet d'Apple Car, clame l'analyste Ming-Chi Kuo . Présentée en décembre 2020 , cette plateforme modulaire doit permettre de créer toute une gamme de véhicules électriques : Hyundai en a prévu pas moins de 23 d'ici 2025, à commencer par la IONIQ 5 cette année. Hyundai vante une autonomie supérieure à 500 km, une recharge rapide capable d'atteindre 80% en 18 minutes, et de bonnes performances avec une accélération de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et une vitesse maximale de 260 km/h.En optant pour une plateforme de ce type, Apple pourrait éviter d'avoir à développer les composants pour lesquels elle a le moins d'innovation à apporter. Cela lui permettrait de gagner du temps et des ressources pour se concentrer sur le logiciel de conduite, les composants électroniques, des technologies relatives à la batterie, l'expérience utilisateur et le design intérieur et extérieur dans son ensemble. Avec une telle plateforme, Apple pourrait ainsi se lancer relativement rapidement, peut-être dès 2025 si le développement avance bien selon Ming-Chi Kuo. Le mois dernier, le journaliste Mark Gurman évoquait un lancement en 2016 au plus tôt. Notons, sans surprise, qu'il est question d'un modèle, ou en tout cas plus cher qu'un véhicule électrique classique.Hyundai a lui-même confirmé avoir entamé des discussions avec Apple, mais il y aurait des hésitations au sein du groupe qui ne voudrait pas devenir un simple sous-traitant d'Apple. Ming-Chi Kuo parle d'éventuelles collaborations avec General Motors ou le groupe PSA pour, sans plus de précisions.