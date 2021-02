L'app Météo de l'iPhone affiche la pluie dans l'heure

C'est une nouveauté de l'application Météo qui est apparue avec iOS 14 l'année dernière : l'app est capable d'afficher les précipitations à venir, minute par minute, dans la prochaine heure. Initialement réservée aux villes américaines, ces informations commencent à apparaître à l'international et permettent de mieux planifier ses sorties lorsque le temps est menaçant.Les utilisateurs sont nombreux à pouvoir en profiter depuis aujourd'hui au Royaume-Uni ainsi qu'en Irlande. Il y a également quelques témoignages dans d'autres pays, comme la France où certains utilisateurs ont pu constater l'apparition de cette nouvelle rubrique dans leur fiche météo locale. L'affichage des précipitations semble cependant très capricieux pour l'instant, et nous ne sommes pour le moment pas parvenus à découvrir ce nouveau graphique dans la moindre ville française (qu'il y fasse beau ou non) — n'hésitez pas à nous envoyer une copie d'écran si vous tombez dessus !L'application Météo d'Apple a toujours été d'une (trop ?) grande simplicité, et Apple pourrait progressivement mettre en place des informations plus complètes. L'année dernière, Apple a racheté l'application Dark Sky , bien plus détaillée — et disponible sur iPad — et il ne serait pas étonnant que l'on découvre les premiers résultats de l'intégration de ce service à l'occasion de la présentation d'iOS 15 en juin prochain.