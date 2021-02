Les iPhone 11 et 11 Pro bientôt sur le Refurb Store ?

Les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max vont-ils bientôt être proposés en version reconditionnée par Apple sur son Refurb Store ? Les smartphones pommés haut de gamme de l'année dernière viennent en tout cas de faire leur apparition sur la version américaine de la boutique de produits reconditionnés d'Apple, avec la classique remise de 15% qu'Apple accorde sur ses produits reconditionnés. Les tarifs débutent ainsi à 549 dollars au lieu de 649 dollars pour l'iPhone 11 de 128 Go (les modèles de 64 Go ne sont pas encore disponibles), soit 15% de rabais.L'iPhone a fait son apparition sur le Refurb Store en début d'année 2019, mais les offres ont rarement été intéressantes par rapport aux tarifs promotionnels pratiqués par les revendeurs alors que les prix d'Apple ont peu été mis à jour au fil du temps. Aujourd'hui, Apple se sert principalement de ce canal pour écouler des "vieilleries" (on retrouve même un iPhone X à 629 €...) et un petit coup de jeune de l'offre ne serait pas de refus. L'arrivée de nouveaux produits sur le Refurb Store américain précède souvent de peu l'arrivée des mêmes produits sur la version française. À suivre...