Apple développe d'autres produits pour la santé

En plus de l'Apple Watch, Apple va-t-elle créer de nouveaux produits relatifs au sport et à la santé ? C'est ce que suggère une offre d'emploi parus il y a quelques jours sur son site web : Apple annonce chercher un ingénieur manager de projet qui sera amené à. Bien évidemment, Apple n'en dit pas plus sur ses objectifs mais la porte est clairement ouverte à l'arrivée de nouveaux accessoires.Apple n'a jamais caché ses intentions dans le domaine de la santé, et l'Apple Watch devrait continuer de proposer de nouvelles fonctionnalités dans le domaine. Cette année avec l'Apple Watch Series 7, la grosse nouveauté pourrait venir d'un nouveau capteur optique qui pourrait mesurer le taux de glycémie de l'utilisateur sans avoir à percer sa peau : une véritable révolution pour les diabétiques.Mais Apple pourrait ne pas se limiter à l'Apple Watch et mettre en place des accessoires plus spécifiques. Dès 2015, Tim Cook ne fermait pas la porte à l'arrivée d'accessoires , notamment pour éviter que la montre connectée d'Apple n'ait à passer par les procédures de la. La FDA a lancé en 2017 un programme de pré-certification permettant d'accélérer sensiblement les choses, quitte à ce que certains composants de l'Apple Watch soient finalement désactivés dans certains pays (c'est le cas de l'électrocardiographe). Certaines fonctionnalités pourraient toutefois nécessiter des capteurs externes : en 2017, Apple a par exemple racheté l'entreprise Beddit , qui conçoit un capteur de sommeil qui s'intercale entre le matelas et le drap housse du lit...