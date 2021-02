macOS 11.3 Bêta : Safari plus personnalisable

Seulement un jour après la sortie de macOS 11.2 , la première version bêta de macOS 11.3 a été envoyée par Apple aux développeurs hier soir. Apple a profité de cette mise à jour à venir pour modifier la page de démarrage de Safari qui gagne en personnalisation. Il est désormais possible de réorganiser les sections de cette page, simplement en glissant verticalement les éléments dans la liste en bas à droite de la fenêtre.Mais surtout, Apple préparerait une toute nouvelle fonctionnalité pour cette page d'accueil selon les fouilles réalisées par 9To5Mac dans le code source de Safari : les extensions du navigateur pourraient prendre le contrôle de cette page et proposer une présentation ainsi que des fonctionnalités totalement différentes. Fautes d'extensions compatibles pour le moment, il est encore impossible de tester cette nouveauté.Ce n'est que la toute première version bêta pour macOS 11.3, qui entre dans un cycle de plusieurs semaines qui nous permettra de découvrir plus de détails sur ces évolutions avant sa sortie. Si macOS 11.3 sort en même temps qu'iOS 14.5, également entré en version bêta cette semaine, il faut s'attendre à une disponibilité pour le grand public au tout début du printemps, à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril.