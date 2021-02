macOS 11.3 va améliorer l'app Rappels

En version bêta depuis hier soir, macOS 11.3 prépare le terrain pour une plus grande personnalisation de Safari et Apple a également profité de l'occasion pour apporter deux principaux changements à l'application Rappels. Le premier et sans doute le plus important donne enfin la possibilité de trier les tâches selon différents critères au sein d'une liste : la date d'échéance, la date de création, la priorité ou le titre.Autre évolution : la possibilité d'imprimer une liste de tâches ! Il est étonnant que cette fonctionnalité, bien pratique dans certaines situations, ait été absente jusqu'ici...Ces évolutions ont également été apportées à la version mobile de l'application Rappels sur iOS 14.5, dont la première version bêta est également sortie cette semaine . La finalisation de macOS 11.3 (et d'iOS 14.5) et sa sortie pour le grand public sont attendues pour le début du printemps, ce qui devrait nous amener à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril.