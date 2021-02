macOS 11.3 va gérer les paires de HomePod en stéréo

La possibilité d'utiliser des paires de HomePod en stéréo est disponible depuis belle lurette sur iOS et tvOS, mais pas sur le Mac où cette prise en charge est limitée à des applications précises (comme Apple Music ou Apple TV) et n'est pas appliquée à l'ensemble du système. Cette limitation va sauter avec macOS 11.3, entré en version bêta hier soir : la prochaine mise à jour du Mac va bien proposer les paires de HomePod en un seul clic depuis le centre de contrôle (ils n'apparaîtront plus séparément), et cette sélection s'appliquera alors à toutes les applications.Seule limitation encore présente : les sons d'alerte du système continuent pour le moment d'être émis depuis les haut-parleurs du Mac. macOS 11.3 devrait rester en version bêta pendant plusieurs semaines, et sa sortie coïncidant avec celle d'iOS 14.5 est attendue pour le début du printemps.