Apple va-t-elle investir 3,6 milliards dans Kia ?

4 billions de won, soit 3,6 milliards de dollars : c'est la somme qu'Apple débourserait dans le cadre de sa collaboration avec Kia, selon le média coréen Dong-A Ilbo . Le journal avance une date très précise pour la signature de l'accord entre Apple et Hyundai, maison mère de Kia : ce serait pour le 17 février. L'objectif serait de présenter l'Apple Car en 2024 (les récentes rumeurs parlaient d'une commercialisation en 2025 ou 2026 au plus tôt), avec une cadence de 100 000 unités par an. Signe de l'excitation du marché autour de ce projet, l'action en bourse de Kia a bondi de près de 10% suite à la publication de cette rumeur.Il faut dire que Hyundai a fortement attisé la curiosité en déclarant officiellement à la presse être en discussions avec Apple pour la fabrication de son futur véhicule électrique. Apple serait très intéressée par la plateforme E-GMP du constructeur, ainsi que par l'usine américaine de sa filiale Kia qui se trouve en Géorgie. Les perspectives financières seraient excellentes, mais il y aurait cependant des hésitations au sein de Hyundai à devenir sous-traitant d'Apple. Si tout cela finit bien par un accord, celui-ci sera difficile à garder secret bien longtemps.