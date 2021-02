macOS 11.3 : un nouveau panneau pour la garantie du Mac

Sortie hier soir, la première version bêta de macOS 11.3 prépare un nouveau panneau dédié à la garantie du Mac au sein de la fenêtre "À propos de ce Mac" (accessible depuis le menu Pomme). L'onglet "Assistance" affiche aujourd'hui quelques informations sur l'assurance d'AppleCare, et donne des liens pour vérifier l'état de la garantie du Mac et pour le faire réparer en cas de besoin. Rien de dynamique, et cela va changer : le site 9To5Mac a repéré qu'Apple planchait sur une nouvelle version de cet onglet qui affichera directement l'état de la garantie de la machine. Le panneau n'est pas encore actif mais nos confrères ont pu l'activer par une petite bidouille.Le Mac devrait donc bientôt copier iOS sur ce sujet, et Apple pourrait également s'en inspirer pour un nouveau logiciel : 9to5Mac a découvert des traces du développement pour macOS de la très pratique application Assistance Apple , aujourd'hui réservée à l'iPhone et l'iPad. La sortie de la version finale de macOS 11.3 n'étant pas attendue avant le début du printemps, Apple a encore plusieurs semaines pour finaliser son nouveau panneau relatif à la garantie. Pour ce qui est de l'application Assistance Apple, il pourrait s'agir d'une fonctionnalité du successeur de macOS 11 Big Sur, dont la présentation est attendue à la WWDC en juin, mais ce n'est qu'une hypothèse pour le moment.