YouTube va abandonner l'Apple TV 3

C'est une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de l'Apple TV de troisième génération : depuis quelques heures, l'application YouTube prévient qu'elle cessera de fonctionner au début du mois de mars 2021. L'application invite les utilisateurs à se rabattre sur AirPlay pour diffuser ses contenus sur l'Apple TV depuis un iPhone ou un iPad.

Photo via @chailey_

Les Apple TV HD et 4K (respectivement quatrième et cinquième génération), qui fonctionnent sur tvOS et peuvent accéder à l'App Store, ne sont bien sûr pas concernés par cette décision. L'Apple TV de troisième génération, équipé d'une puce Apple A5 (utilisée sur l'iPhone 4S), avait été lancé en mars 2012 et avait été commercialisé jusqu'en 2016. Rappelons qu'une grosse mise à jour matérielle de l'Apple TV est attendue pour cette année, mais la date de sortie reste inconnue pour le moment.