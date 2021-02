La première Apple Car serait totalement autonome

Apple et Hyundai n'auraient pas encore signé l'accord les associant pour la conception du futur véhicule électrique d'Apple, mais cela pourrait être pour très bientôt selon les sources de CNBC . La voiture serait bien fabriquée dans l'usine américaine de Kia qui se situe en Géorgie, comme le voulaient de nombreuses rumeurs récentes , et elle porterait bien le logo d'Apple qui aurait le contrôle du logiciel, du matériel ( en dehors de la plateforme ) et du design.CNBC précise que l'Apple Car serait un véhicule totalement autonome dès sa première version, ce qui signifie qu'Apple aurait le champ libre pour repenser tout l'intérieur de l'habitacle : plus de volant, plus de pédales ou de frein à main... La voiture serait avant tout conçueet pourrait donc avoir un business model assez différent de ce que le grand public pourrait attendre d'Apple, tout du moins dans un premier temps : CNBC évoque notamment une exploitation pour les livraisons ou les robotaxis.

Apple a de la suite dans les idées : en 2016, la firme de Cupertino avait investi 1 milliard de dollars dans l'entreprise chinoise Didi Chuxing, spécialisée dans les taxis, les VTC et le covoiturage. C'est un pari de long terme : le projet Titan a été lancé en 2014 , et son premier aboutissement n'est pas attendu avant 2024 au plus tôt, plusieurs sources n'envisageant pas un lancement avant 2025 voire 2026.