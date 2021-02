Quatre nominations aux Golden Globes 2021 pour Apple TV+

Apple a reçu quatre nominations pour la 78ème cérémonie des Golden Globes Awards, qui se tiendra le 28 février 2021 avec un peu de retard sur le calendrier habituel (les récompenses sont généralement décernées au début du mois de janvier) à cause de la crise sanitaire que nous traversons. Il y en a deux pour la série, une pour le filmet une pour le film d'animation, ouen français.

Ted Lasso

Pour, Apple TV+ est donc nommée dans deux catégories : meilleure série musicale ou comique (en compétition avecet) et meilleur acteur dans une série musicale ou comique pour Jason Sudeikis (en compétition avec Don Cheadle dans, Nicholas Hoult dans, Eugene Levy danset Ramy Youssef dans). Bill Murray est nommé dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans(en compétition avec Sacha Baron Cohen dans, Daniel Kaluuya dans, Jared Leto danset Leslie Odom Jr. dans). Enfin,est dans la catégorie meilleur film d'animation (en compétition avec, Onward, Over the Moon et Soul).L'année dernière, Apple TV+ avait reçu trois nominations pour deux prix possibles, toutes pour la série. Après un humiliant discours introductif de Ricky Gervais, Apple était repartie bredouille.