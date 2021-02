Casque VR d'Apple : une idée du design... et du tarif ?

Lorsque Mark Gurman nous prévenait le mois dernier que le casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple serait un produit de niche , il évoquait un tarif largement supérieur à celui des modèles concurrents. Mais à quel point ? Selon The Information , ce serait au point que très peu de particuliers pourraient se l'offrir : il serait question d'un tarif aux alentours de 3 000 dollars. Apple ne compterait ainsi en vendre que 250 000 exemplaires durant sa première année.Nos confrères affirment avoir vu les images d'un prototype relativement avancé, et nous proposent le dessin ci-dessous pour nous faire une bonne idée du design de l'appareil. The Information décrit. On devine qu'Apple reprendrait certains éléments de design de l'Apple Watch et de son casque AirPods Max.Côté fiche technique, il y aurait plus d'une douzaine de caméras pour le suivi des mouvements des mains, deux écrans 8K de très haute résolution et une technologie avancée de suivi des yeux. Le système serait capable de diffuser la vidéo des caméras en temps réel pour créer un monde en réalité mixte, à cheval entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Apple développerait plusieurs manières de piloter l'appareil, avec des mouvements des yeux ou des mains, avec un accessoire qui pourrait prendre la forme d'un anneau à mettre au doigt, un prototype intégrant également une Digital Crown.Selon The Information, ce casque serait prévu dès 2022. Une information qui corrobore les sources de Mark Gurman, qui affirmait le mois dernier que ce modèle permettrait de préparer les développeurs aux lunettes de réalité augmentée d'Apple, qui sont attendues pour dans quelques années.