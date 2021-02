macOS Big Sur a du mal avec certains écrans externes

Un nombre grandissant d'utilisateurs de macOS 11 Big Sur semble rencontrer des problèmes avec la prise en charge des écrans externes de marque tierce, selon de multiples témoignages rassemblés par MacRumors . Beaucoup concernent les derniers Macs équipés de la puce Apple M1, mais pas seulement. Alors que macOS 11.2 était censé corriger certains problèmes de compatibilité, la mise à jour a vraisemblablement aggravé les problèmes chez certains.Il semble y avoir deux bugs distincts. Le premier empêche tout simplement les écrans de fonctionner via un adaptateur USB-C, l'écran étant reconnu par macOS mais la dalle restant désespérément noire. Le second est moins handicapant mais tout de même gênant, avec des écrans fonctionnant avec une fréquence limitée à 30 Hz au lieu de 60 Hz, ou avec une définition bloquant à 1080p sur des dalles 4K.Apple ne s'est pour le moment pas exprimée sur le sujet, et la première version de macOS 11.3 sortie cette semaine ne semble pas améliorer la situation. Gageons que la médiatisation de l'affaire va pousser les développeurs de Cupertino à s'y atteler dans les prochaines semaines.