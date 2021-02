Apple Car : Apple prospecte aussi au Japon

Décidément, la voiture électrique d'Apple déchaine les passions depuis quelques semaines. Alors que les rumeurs vont bon train au sujet d'un possible accord entre Apple et Hyundai , le constructeur coréen ayant confirmé être en discussion avec le groupe de Cupertino, le Nikkei affirme qu'Apple prospecterait également activement au Japon où elle aurait contacté au moins six fabricants. La liste n'est pas déclinée mais on pense évidemment à Toyota, premier constructeur mondial, ainsi que Nissan, Honda, Suzuki, Mazda et Mitsubishi.

Nissan Leaf

On ne sait pour le moment pas si ces discussions sont antérieures aux négociations avec Hyundai, ou/et si elles pourraient être complémentaires dans le cadre d'un partenariat qui pourrait impliquer plusieurs constructeurs. Le projet de véhicule électrique autonome d'Apple devrait en tout cas impliquer au moins un fabricant établi, Apple n'ayant vraisemblablement pas l'intention de monter ses propres usines. Ce serait d'ailleurs le principal point d'hésitation pour les fabricants contactés : en signant avec Apple, ils peuvent saisir une intéressante opportunité financière mais ils deviennent alors un simple sous-traitant et perdent en indépendance.