Apple rappelle son Mac mini DTK et froisse les développeurs

Suite à la présentation du projet Apple Silicon en juin dernier, Apple a créé un Mac spécialement conçu pour que les développeurs puissent se préparer à l'arrivée de la nouvelle plateforme. Lecomprenait un Mac mini doté de la puce Apple A12Z (un processeur que l'on retrouve normalement sur l'iPad Pro de 2020) ainsi qu'un accès à un certain nombre de ressources pour aider les développeurs à basculer leurs applications sur l'architecture ARM. Pour accéder à ce Mac mini "DTK", prêté pour une durée d'un an, les développeurs avaient dû débourser 500 dollars.Cette semaine, Apple a contacté les développeurs pour les prévenir de la fin prochaine de ce programme de transition.Une fois le Mac mini réceptionné par Apple, les développeurs recevraient un crédit de 200 dollars à utiliser avant la fin du mois de mai pour l'achat d'un Mac équipé de la puce M1.

Photo par MacRumors

Nous avons entendu vos retours au sujet du crédit de remerciement de 200 dollars que nous avons mentionné dans notre dernier e-mail. Notre intention était de reconnaître l'immense effort que vous avez fourni pour créer d'incroyables applications universelles. En travaillant avec nous dès la première heure, vous avez montré votre engagement envers notre plateforme et une volonté d'être des pionniers.



Alors, au lieu du crédit de 200 dollars qui expirait en mai, nous vous offrons un crédit de 500 dollars et étendons la période de validité pour que vous puissiez obtenir un nouveau Mac M1 jusqu'à la fin de l'année. Si vous avez déjà acheté un Mac M1, ce crédit Apple vous donne la flexibilité d'acheter n'importe quel produit Apple pour vous aider au développement de vos applications.

Cette annonce a suscité la colère chez les développeurs, qui devaient pouvoir profiter du Mac mini de développement pendant une année complète. Pour beaucoup d'entre eux, les nombreux problèmes rencontrés avec le kit de développement l'ont d'ailleurs rendu inutilisable ou presque pendant une bonne partie de la période de prêt. Aussi, beaucoup ont déjà acheté un Mac équipé de la puce Apple M1 et le crédit offert par Apple ne permettait pas d'en profiter sur un Mac équipé de la future puce Apple M2... Devant le tollé, Apple est donc revenue sur sa décision et s'est montrée beaucoup plus généreuse, ce qui est assez rare pour être signalé :