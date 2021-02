Apple Car : les négociations avec Hyundai mises en pause

Apple n'aurait pas particulièrement apprécié que Hyundai se permette de s'épancher dans la presse au sujet de son possible partenariat pour la fabrication de la future Apple Car. Selon le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg , les négociations avec le constructeur coréen seraient désormais en pause, sans indication sur l'intention d'Apple de les reprendre. Hyundai s'était également monté hésitant , certains responsables de l'entreprise voyant d'un mauvais oeil l'idée de devenir un simple sous-traitant d'Apple. Selon les bruits de couloir dont nous disposons, l'accord portait sur l'utilisation de l'usine américaine de Kia, filiale de Hyundai, pour assembler la voiture d'Apple. Hyundai fournirait la plateforme et la capacité de production, alors qu'Apple se chargerait de tout le reste.

L'usine de Kia en Géorgie

Les rumeurs au sujet du véhicule électrique autonome d'Apple ont été très nombreuses ces dernières semaines, Apple ayant vraisemblablement contacté de nombreux constructeurs automobiles et peinant ainsi à garder ses prospections secrètes. Apple se chercherait un "Foxconn de la voiture" pour pouvoir se lancer rapidement sur ce marché, sans avoir à concevoir ses propres usines et créer ses propres plateformes. Les analystes évoquent généralement une commercialisation en 2025 ou 2026 au plus tôt.