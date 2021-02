L'Apple Store durcit les conditions de ses fournisseurs

Apple a durci les conditions qui s'appliquent aux fournisseurs de produits accessoires pour ses Apple Stores, nous apprend The Telegraph . Les termes du contrat ont changé de manière unilatérale et non ouverte à la négociation, explique le quotidien britannique qui cite des partenaires qui se sententpar les nouvelles conditions. Jusqu'ici de 45 jours, les délais de paiement sont passés à 60 jours. Apple a également changé un autre élément majeur : le délai de paiement ne démarre que lorsque le produit est vendu, et non plus lorsqu'il entre en stock. Autrement dit, Apple n'achète plus les produits pour les revendre et ne fait que les stocker : s'ils ne se vendent pas, ils sont retournés au fournisseur sans rétribution.Ces changements ont été mal vécus par certains fournisseurs d'accessoires :, a ainsi témoigné un représentant d'une entreprise concernée. Cependant, Apple sait très bien ce qu'elle fait :Contactée à ce sujet, Apple s'est contentée d'une déclaration laconique :