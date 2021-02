Apple Car : les discussions avec Hyundai au point mort

C'est la fin prématurée d'un feuilleton inattendu pour ce début d'année 2021 : non, Hyundai ne collaborera pas avec Apple pour la conception de sa future voiture autonome électrique . C'est le principal intéressé qui l'a confirmé à Bloomberg : il n'y a pas (ou plus) de négociations avec la firme de Cupertino, et cela depuis plusieurs semaines. Dans des déclarations légales, Hyundai et sa filiale Kia affirment être en discussion avec plusieurs potentiels partenaires pour la fabrication de véhicules électriques autonomes, mais aucune décision n'aurait été prise pour le moment.

Hyundai Tucson

Les rumeurs au sujet d'un possible partenariat entre Apple et le fabricant coréen Hyundai ont explosé il y a un mois lorsque Hyundai a publiquement déclaré être en négociation avec Apple . C'est sa filiale Kia, qui dispose d'une usine aux États-Unis, qui était pressentie pour fabriquer le véhicule à partir de la plateforme E-GMP du groupe. L'idée même d'un partenariat avec Apple aurait suscité beaucoup d'hésitations chez Hyundai, Apple cherchant plus un contrat de sous-traitance qu'un partenariat d'égal à égal. Apple explorerait de multiples pistes ; après Hyundai, il faut s'attendre à des rumeurs impliquant d'autres constructeurs. Les analystes s'attendent à un lancement dès 2025 ou 2026.