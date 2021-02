Intel veut se comparer à la puce Apple M1

Ces mots ont été prononcés par Pat Gelsinger, nouveau CEO d'Intel qui a la puce Apple M1 dans le viseur. Les excellentes performances du premier processeur d'Apple destiné au Mac inquiètent visiblement beaucoup le fondeur de Santa Clara, qui a tenu à le montrer en créant un vaste comparatif entre la puce Apple M1 et son Core i7-1185G7, un processeur qui — surprise — devance les Macs M1 de 30% en moyenne sur des tests méticuleusement choisis.Envoyé à la presse spécialisée, dont nos confrères américains de PC World , le document d'Intel nous montre toute une série de mesures comparatives allant de l'export d'un PDF depuis PowerPoint à du traitement photo sur Chrome, en passant du traitement de vidéo et du jeu vidéo. Problème, les tests sont trop spécifiquement choisis pour montrer Intel sous un beau jour, avec des choix de logiciels particulièrement bien optimisés pour Intel ou mal adaptés à la toute jeune puce M1 (parfois émulés via Rosetta), oubliant les multiples tests dans lesquels la puce M1 va se comparer aux Xeon du Mac Pro. Intel est même allé jusqu'à comparer des jeux vidéos n'existant pas sur Mac, réduisant son argument à un choix de plateforme (et si Microsoft se mettait à produire des puces ARM ...).Intel a également mis en avant le prétendu manque de réactivité de l'architecture Apple Silicon avec des tests étonnants : le MacBook Pro M1 aurait raté 8 des 25 tests pour obtenir la certification Evo d'Intel, étant trop lent pour afficher un calendrier dans Outlook, lancer une visioconférence dans Zoom ou ouvrir le menu Image dans Powerpoint. Le tout en étant mauvais du côté de l'autonomie, le MacBook Pro M1 se faisant damer le pion par un portable d'Acer à quelques minutes près avec un test réalisé sur Netflix. Tous les tests ont pourtant montré que l'autonomie du MacBook Pro M1 était de tout premier plan...Intel pointe également du doigt certains manques, comme l'absence de prise en charge des eGPU externes, d'écrans tactiles, de systèmes biométriques externes, ou la limitation à un seul écran externe sur un dock Thunderbolt. Certains arguments sont tout à fait réels, mais ne sont pas forcément directement liés à la puce Apple M1 et juste à la jeunesse de la plateforme ou à des choix stratégiques indépendants.Dans l'ensemble, Intel veut faire perdre de vue que la puce Apple M1 équipe des ordinateurs d'entrée de gamme et que des modèles de puces plus performants et plus complets seront mis au point pour les gammes supérieures. En somme, le fondeur note déjà le repas alors que nous n'en sommes qu'à l'apéritif : beaucoup des arguments déployés ne tiendront plus face à la puce Apple M2 ou M2X plus tard cette année. Intel désigne son ennemi et l'érige maladroitement en future référence : à Cupertino, on prendra ça pour un compliment.