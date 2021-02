Dan Riccio, responsable du casque VR d'Apple ?

Le mois dernier, Apple a annoncé un changement de poste pour Dan Riccio : jusque-là Vice-Président Senior de l'ingénierie matérielle et supervisant à ce titre le développement d'une grande majorité des produits d'Apple, Dan Riccio est devenu Vice-Président de l'ingénierie. C'est, a sobrement annoncé Tim Cook sans en dire plus sur les nouvelles responsabilités en question, vraisemblablement allégées mais plus spécialisées. Selon Mark Gurman, de Bloomberg , Dan Riccio aurait pris la tête du département en charge des accessoires de réalité virtuelle et augmentée d'Apple.Autrement dit, c'est désormais Dan Riccio qui s'occuperait du futur casque de réalité mixte d'Apple, qui serait suivi de lunettes connectées dans les prochaines années. Mark Gurman explique que le développement de ce casque a posé de nombreux problèmes et qu'Apple espère un coup de main de son ex ingénieur en chef à un ou deux ans du lancement. Dan Riccio aurait donc la responsabilité du projet, mais sans en assurer les opérations quotidiennes qui seraient gérées par Mike Rockwell Pour Mark Gurman, ce changement de poste serait assez similaire à celui de Phil Schiller l'été dernier : il s'agirait de renouveler l'intérêt de responsables de longue date pour les conserver plus longtemps au sein de l'entreprise. Dan Riccio a rejoint Apple en 1998 et a participé à l'élaboration du tout premier modèle d'iMac. Après plus de 20 ans de maison, ce serait donc un retour aux sources avant de passer réellement à autre chose.