iOS 14.5 : Siri peut changer l'app de musique par défaut !

iOS 14.5 va apporter une intéressante nouveauté pour les utilisateurs de services musicaux concurrents de celui d'Apple : la possibilité pour Siri de les piloter par défaut . Sur la première version bêta de la future mise à jour, lorsque l'utilisateur demande à l'assistant vocal d'Apple de jouer un morceau, Siri propose alors la liste des applications compatibles et retient le choix par défaut. Plus besoin de préciserà chaque commande !Il nous a fallu de nombreux essais pour que Siri arrête de lancer l'application Musique par défaut et nous propose cette liste de choix. Cette première mouture a d'ailleurs du mal à se souvenir de la sélection et ce sera sans doute un point d'amélioration pour les prochaines bêtas du système mobile d'Apple. Les développeurs de Cupertino ont un peu de temps pour peaufiner cette nouveauté : la sortie de la version finale d'iOS 14.5 n'est pas attendue avant le début du printemps.