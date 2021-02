Stockage insuffisant : un bug à l'installation de macOS Big Sur

C'est un bug à peine croyable qui a été déniché par Mr. Macintosh dans l'installateur de macOS 11 Big Sur : le système ne vérifie apparemment pas l'espace restant sur le volume avant de lancer le processus d'installation. Du moment que 13 Go sont disponibles, ce qui correspond au poids des fichiers nécessaires à l'installation, le programme accepte de lancer le processus d'installation. Sauf que ce sont 35,5 Go de disponibles qui sont nécessaires à l'installation de tous les fichiers depuis macOS 10.12 Sierra, et même 44,5 Go depuis une version de macOS plus ancienne. Alors l'installation démarre, remplit le disque jusqu'à plus faim... et plante. Le bug serait présent sur les installateurs de macOS 11.0, 11.1 et 11.2.Une fois le Mac planté, l'utilisateur entrerait dans une boucle de l'enfer, le Mac redémarrant sur la fonctionnalité de récupération de macOS mais ne parvenant pas à afficher le disque correspondant au système, la seule solution étant alors de redémarrer... et de se retrouver dans la même situation. Si le chiffrement de FileVault 2 est activé sur un Mac équipé de la puce T2, il serait alors impossible d'utiliser le mot de passe administrateur qui ne serait inexplicablement pas accepté.Il y aurait alors deux solutions pour s'en sortir. La première consiste à effacer le disque et tout recommencer, ce qui nécessite d'avoir une sauvegarde à jour (on ne le répétera jamais assez). La seconde est plus complexe et consiste à faire de l'espace sur le disque, soit en branchant le Mac en mode disque cible sur un autre Mac (ou en retirant le disque dur ou SSD pour le monter sur une autre machine si cela est possible), soit en supprimant des fichiers via le Terminal sur la partition de récupération de macOS (ce qui n'est pas à la portée du débutant).Apple a été mise au courant du problème et un correctif sera sans doute rapidement déployé dans une prochaine mise à jour de macOS. En attendant, veillez à bien disposer de l'espace disque nécessaire si vous vous apprêtez à installer macOS Big Sur...