L'Apple Remote n'est plus prise en charge sur les Macs M1

L'Apple Remote n'est plus prise en charge par les Macs équipés de la puce Apple M1, a réparé Pierre Dandumont dans le Journal du Lapin . La télécommande infrarouge d'Apple, en plastique ou en aluminium selon les générations, n'est plus fournie avec les Macs depuis de nombreuses années et les ordinateurs d'Apple ne disposent d'ailleurs plus du récepteur infrarouge indispensable à leur fonctionnement. Il était cependant possible de tricher, car macOS avait continué à embarquer le pilote de la commande pour conserver une compatibilité avec le Mac mini de 2014, dernier ordinateur à intégrer le récepteur infrarouge. Pour cela, il était possible de récupérer le récepteur d'un ancien Mac ou plus simplement d'utiliser un récepteur infrarouge externe. Le pilote est toujours présent sur macOS Big Sur, mais ne fonctionne que sur les Macs équipés d'un processeur Intel.Si vous faites partie des inconditionnels de cette bonne vieille télécommande infrarouge d'Apple, qui est d'ailleurs toujours vendue ( 25 € ) et fonctionne parfaitement sur les Apple TV de dernière génération à la place de la Siri Remote, il faudra donc vous accrocher à votre Mac Intel ou vous tourner vers des solutions tierces pas forcément gratuites, comme Remote Buddy