Apple fait face à une pénurie mondiale de composants

Apple, ses concurrents et l'ensemble de l'industrie font actuellement face à des difficultés d'approvisionnement en composants pour leurs produits électroniques, rapporte Bloomberg qui explique les raisons de cette situation historique. Le début de l'affaire remonte au printemps dernier, lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé à sérieusement bouleverser la vie de tous partout dans le monde. Hausse de la demande pour le télétravail, hausse de la demande pour les confinements, émergence de nouvelles catégories de produits, arrivée de nouvelles technologies et particulièrement de la 5G, concurrence accrue, comportements de surconsommation préventive, mésestimation de la hausse de la demande, fermetures d'usines puis mesures de distanciation sociale limitant la production... Les raisons sont nombreuses et conduisent toutes à une situation inédite.Beaucoup d'entreprises high-tech ont prévenu ces derniers mois que le marché commençait à sérieusement se tendre. Des constructeurs automobiles aux spécialistes en semi-conducteurs en passant par les fabricants de consoles de jeux, les approvisionnements se compliquent avec deux conséquences : des délais qui s'envolent pour certains produits, et des prix qui augmentent chez les fournisseurs lorsqu'il n'est pas tout simplement plus possible de passer commande. Pour les fabricants de smartphones, les prix des composants auraient grimpé de 15% ces derniers trois à six mois.

Un des coupables

Cette situation pourrait perdurer : lorsque la production est à pleine capacité, l'augmenter nécessite de créer de nouvelles usines et cela ne se fait pas d'un claquement de doigts. Le marché pourrait d'ailleurs se déséquilibrer, les plus gros groupes tentant de s'accaparer l'essentiel de la capacité de production au détriment des entreprises plus modestes. Experte en logistique et redoutable en négociation, Apple devrait faire partie des entreprises les moins touchées mais elle n'échappe pas totalement à la réalité du terrain, l'état des stocks de certains produits depuis plusieurs mois ne faisant aucun doute sur les difficultés rencontrées.