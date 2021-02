De la 5G à 10 Gbit/s pour l'iPhone en 2022

Qualcomm a aujourd'hui présenté son Snapdragon X65 , une nouvelle génération de modem 5G qui sera capable d'atteindre des débits de 10 Gbit/s, contre 7 Gbit/s pour le Snapdragon X55 aujourd'hui utilisé sur l'iPhone 12. Qualcomm promet tout un tas d'améliorations dans l'architecture de son système, présentant notamment une technologie d'intelligence artificielle pour le réglage des antennes permettant une meilleure réception tout en améliorant la consommation, des antennes mmWave plus puissantes et plusieurs avancées destinées à augmenter l'autonomie des smartphones 5G.Les premiers smartphones équipés de ce modem Snapdragon X65 verront le jour en fin d'année, trop tard pour le successeur de l'iPhone 12 qui est attendu pour le mois de septembre . Ce sont les modèles de 2022 qui profiteront de ce nouveau modem, l'iPhone 12s/13 intégrant alors le Snapdragon X60 qui promet déjà d'intéressantes avancées en terme de débits (7,5 Gbit/s) et surtout de consommation. Apple a prévu de concevoir son propre modem et ne s'en cache plus , mais ce ne sera pas pour tout de suite : Apple est engagée avec Qualcomm jusqu'en 2024