Apple et TSMC préparent des écrans Micro OLED

Apple et TSMC travailleraient main dans la main pour développer des écrans Micro OLED dans une usine secrète située à Taïwan, affirme le Nikkei . C'est une technologie radicalement différente des écrans Micro LED malgré un nom très proche, avec une dalle directement construite sur les puces des wafers et non sur du verre comme avec les dalles LCD ou OLED classiques. Les écrans obtenus seraient bien plus fins, petits et économes en énergie, ce qui les rendraient particulièrement adaptés pour un usage au sein d'un casque de réalité virtuelle.Le Nikkei précise que les écrans Micro OLED en projet n'en seraient qu'à un stade de prototypage, la production de masse pouvant alors prendre quelques années. Les écrans en cours de développement feraient moins d'un pouce (2,54 cm) de diagonale et seraient donc destinés à se retrouver très près des yeux de l'utilisateur. Surface d'affichage minuscule, mais résolution gigantesque : de récentes rumeurs évoquent une définition de 8K , soit 7 680 x 4 320 pixels. Sur un seul pouce de diagonale, cela mènerait à une résolution ahurissante de 8 800 ppp. À titre de comparaison, l'iPhone 12 plafonne à 457 ppp.Apple aurait depuis 2014 monté tout un campus au Longtan Science Park de Taïwan, tout près de l'usine de test de TSMC. Des dizaines de vétérans du fabricant AU Optoelectronics auraient rejoint le projet d'écran Micro OLED, tout comme d'autres spécialistes de diverses provenances. Sans surprise, les employés auraient signé des accords de confidentialité très stricts. D'autres fabricants seraient dans la course, Sony ayant déjà annoncé la mise au point d'écrans Micro OLED destinés aux casques de réalité augmentée et virtuelle. Le casque de réalité mixte d'Apple, qui pourrait coûter une petite fortune et être réservé à un marché de niche , pourrait être dévoilé dès 2022 selon les derniers bruits de couloir.