Affaire Prepear : un accord avec Apple et un nouveau logo

Après des mois de procédures légales, Apple a le mois dernier demandé la suspension des poursuites à l'encontre Super Healthy Kids, Inc. dans l'optique de trouver un accord à l'amiable dans l'affaire du logo de l'application Prepear. En août dernier, Apple s'était opposée à la validité de la marque de Prepear auprès de l'USPTO, le bureau américain des brevets et des marques de commerce, et avait demandé à son éditeur de modifier son logo jugé trop proche de celui d'Apple.Malgré sa petite taille (cinq employés), Super Healthy Kids, Inc. avait décidé de ne pas se laisser faire et avait engagé des dépenses de dizaines de milliers de dollars pour se défendre. Une pétition ayant obtenu près de 270 000 signatures avait également été lancée pour appeler Apple à plus de clairvoyance.Finalement, un accord à l'amiable a bien été trouvé. Le cofondateur de l'entreprise, Russ Monson, a confirmé l'information au site iPhone in Canada et dévoilé le nouveau logo de l'application Prepear. Le changement est subtil mais satisfait les avocats de Cupertino : la forme de la feuille de la poire a été changée pour s'éloigner de celle de la feuille de la pomme d'Apple. Tout ça pour ça ? Tout ça pour ça.