iOS 14.5 : Apple Maps signale les radars et les accidents

Avec iOS 14.5, dont la première version bêta est sortie la semaine dernière, Apple a apporté une importante nouveauté à l'application Plans, nous apprend MacRumors . En test aux États-Unis (elle n'apparaît d'ailleurs pas chez tous les utilisateurs), la fonctionnalité permet aux utilisateurs de signaler un incident sur leur trajet : il peut s'agir d'un accident, d'un danger temporaire ou d'un radar mobile. Pour déclarer un incident, il suffit de cliquer sur le bouton "Signaler" parmi les diverses options du trajet. puis de choisir une des trois options. La géolocalisation est alors immédiatement envoyée à Apple, sans confirmation préalable à donner.Cette nouveauté a également été ajoutée à l'interface de CarPlay pour faciliter les déclarations d'incidents durant la conduite. Il est également possible d'utiliser Siri pour éviter d'avoir à quitter la route des yeux. Le système est collaboratif et veut éviter les déclarations erronées : il faut donc que plusieurs utilisateurs témoignent d'un incident pour que celui-ci apparaisse ensuite sur la carte.Si cette nouveauté en cours de test s'avère satisfaisante et est finalement inclue dans la version finale d'iOS 14.5, dont la sortie est attendue pour le début du printemps, Apple Maps gagnera un important argument pour séduire les utilisateurs de Waze, qui s'est construit une solide réputation en la matière.