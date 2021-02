Satechi : un chargeur 2 en 1 pour AirPods et Apple Watch

Un intéressant nouvel accessoire conçu par l'américain Satechi vient d'être ajouté aux rayonnages de l'Apple Store américain , vendu 49,95 dollars. Il s'agit d'un modèle deux-en-un en aluminium à brancher sur un MacBook ou un iPad intégrant un port USB-C : selon la face utilisée, il permettra de recharger par induction le boîtier des AirPods ou l'Apple Watch. Conçu exclusivement pour Apple, il n'est pas disponible chez les revendeurs.Il n'est pas non plus disponible en France, pour l'instant en tout cas, et on espère que cela changera. À 49,95 dollars, ce modèle pourrait en effet avantageusement remplacer deux accessoires distincts en vente aujourd'hui : le chargeur individuel pour Apple Watch à 44,99 € , et le chargeur individuel pour AirPods à 29,99 €